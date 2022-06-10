İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu kayıp helikopteri arama çalışmaları - Son Dakika
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İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu kayıp helikopteri arama çalışmaları

10.06.2022 12:42

İtalya'da dün kaybolan 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

İtalya'da dün kaybolan 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

İtalya'nın Lucca kentinde kalktıktan sonra radardan kaybolan, içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmalarının, gece verilen aranın ardından güneşin doğmasıyla yeniden başladığı bildirildi.

İtalya İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Toskana ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İtalyan basını da arama kurtarma çalışmalarının, Modena kenti yakınlarındaki Pievelago mevkisindeki dağlık alanda sürdüğünü yazdı.

Eczacıbaşı Topluluğu da olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan 4 arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Şirket, konunun gerek İtalyan gerekse Türk makamlarıyla beraber yakından takip edildiğini bildirdi.

İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu kayıp helikopteri arama çalışmaları
İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu kayıp helikopteri arama çalışmaları
İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu kayıp helikopteri arama çalışmaları
İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu kayıp helikopteri arama çalışmaları

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İtalya'da helikopter kayboldu: 4'ü Türk, 7 kişi aranıyor İtalya'da helikopter kayboldu: 4'ü Türk, 7 kişi aranıyor Sözcü Bilgiç'ten İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopterin kaybolmasına ilişkin açıklama Açıklaması Sözcü Bilgiç'ten İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopterin kaybolmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: AA

Twitter, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu kayıp helikopteri arama çalışmaları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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