İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu kayıp helikopteri arama çalışmaları

İtalya'da dün kaybolan 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

İtalya'nın Lucca kentinde kalktıktan sonra radardan kaybolan, içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmalarının, gece verilen aranın ardından güneşin doğmasıyla yeniden başladığı bildirildi.

İtalya İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Toskana ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İtalyan basını da arama kurtarma çalışmalarının, Modena kenti yakınlarındaki Pievelago mevkisindeki dağlık alanda sürdüğünü yazdı.

Eczacıbaşı Topluluğu da olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan 4 arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Şirket, konunun gerek İtalyan gerekse Türk makamlarıyla beraber yakından takip edildiğini bildirdi.