İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu kayıp helikopterin enkazı bulundu5 kişinin cansız bedene ulaşıldı - Son Dakika
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İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu kayıp helikopterin enkazı bulundu5 kişinin cansız bedene ulaşıldı

11.06.2022 14:17

- İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu kayıp helikopterin enkazı bulundu 5 kişinin cansız bedene ulaşıldı İtalya'da perşembe günü radar teması kesilen ve içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin Cusna Dağında düştüğü tespit edilirken, olay yerinde yürütülen çalışmalarda 5 kişinin...

- İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu kayıp helikopterin enkazı bulundu

5 kişinin cansız bedene ulaşıldı

ROMA - İtalya'da perşembe günü radar teması kesilen ve içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin Cusna Dağında düştüğü tespit edilirken, olay yerinde yürütülen çalışmalarda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtalyan Hava Kuvvetleri yetkilisi, "Koordinatların bildirilmesi üzerine bölgeye intikal ettik. Ulaştığımızda her yerin yanmış olduğunu gördük. Helikopter bir vadinin içerisinde. Tüm arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için çalışıyoruz, ancak erişimin zor olması nedeniyle bölgeye yürüyerek gitmeleri gerekiyor" dedi.

İtalya'da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentinden havalandıktan sonra Modena civarında radar teması kesilen ve içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğü tespit edildi. Alp Dağları Ulusal Arama Kurtarma Ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Bölgede farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

"5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı"

İtalyan ANSA ajansının olay yerindeki görevlilere dayandırdığı haberine göre helikopterin enkazının bulunduğu bölgede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

"Ulaştığımızda her yerin yanmış olduğunu gördük"

Enkazın yerinin tespit edilmesinin ardından İtalyan Hava Kuvvetlerinden bir yetkili yaptığı açıklamada, "Koordinatların bildirilmesi üzerine bölgeye intikal ettik. Ulaştığımızda her yerin yanmış olduğunu gördük. Helikopter bir vadinin içerisinde. Tüm arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için çalışıyoruz, ancak erişimin zor olması nedeniyle bölgeye yürüyerek gitmeleri gerekiyor" dedi.

Arama çalışmaları İtalyan Hava Kuvvetleri, Alp Dağları Ulusal Arama-Kurtarma ekipleri ve bölgedeki yerel kolluk kuvvetlerin ortak çalışmasıyla devam ediyor.

Modena Valisi Alessandra Camporota koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük öncülüğündeki bir diplomatik heyet ile Lübnan Roma Büyükelçisi Mira Daher de de destek veriyor.

İki gündür aranıyordu

Helikopterde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'da bulunan 4 Türk vatandaşı çalışanı, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki İtalyan pilot bulunuyordu. Helikopter, Treviso'daki bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere Capannori Tassignano Havaalanından kalkmıştı.

İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu kayıp helikopterin enkazı bulundu5 kişinin cansız bedene ulaşıldı
İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu kayıp helikopterin enkazı bulundu5 kişinin cansız bedene ulaşıldı
İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu kayıp helikopterin enkazı bulundu5 kişinin cansız bedene ulaşıldı
İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu kayıp helikopterin enkazı bulundu5 kişinin cansız bedene ulaşıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu kayıp helikopterin enkazı bulundu5 kişinin cansız bedene ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu kayıp helikopterin enkazı bulundu5 kişinin cansız bedene ulaşıldı - Son Dakika
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