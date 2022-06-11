İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

DÜŞTÜĞÜ YER TESPİT EDİLDİ

İtalya'nın Lucca kentinde önceki gün kalktıktan sonra radardan kaybolan, 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmaları hakkında son gelişmeleri duyuran Çavuşoğlu, "İtalya'da bir helikopter kazası meydana geldi. Az önce bir açıklama geldi. Helikopterin düştüğü yer bulunmuş ancak vatandaşlarımıza henüz ulaşılamadı. Bilgi geldikçe sizinle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"BÜLENT ECZACIBAŞI VE YÖNETİCİLERİMİZ BÖLGEDE"

Kaybolan 4 Türk'ün çalıştığı kurum olan Eczacıbaşı Topluluğu tarafından son yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verilmişti:

"Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan 4 arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronlar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla yürütülüyor. Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi bir haber için."