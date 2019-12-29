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İtalya'da iki ayrı çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
İtalya'nın kış turizm merkezi Güney Tirol bölgesinde çığ düşmesi sonucu 35 yaşında olduğu belirtilen Alman bir kadın ile 7 yaşlarındaki iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Bir başka çığ felaketinde de 1 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'nın kış turizm merkezi Güney Tirol bölgesinde çığ düşmesi sonucu 35 yaşında olduğu belirtilen Alman bir kadın ile 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.
Ölen kadının çocuklardan birinin annesi olduğu belirtilirken, kurbanların kimliklerine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:00
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