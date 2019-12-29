İtalya'da iki ayrı çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın kış turizm merkezi Güney Tirol bölgesinde çığ düşmesi sonucu 35 yaşında olduğu belirtilen Alman bir kadın ile 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.



Ölen kadının çocuklardan birinin annesi olduğu belirtilirken, kurbanların kimliklerine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.