İtalya'da iki ayrı çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da iki ayrı çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

İtalya'da iki ayrı çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

İtalya'nın kış turizm merkezi Güney Tirol bölgesinde çığ düşmesi sonucu 35 yaşında olduğu belirtilen Alman bir kadın ile 7 yaşlarındaki iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Bir başka çığ felaketinde de 1 kişi yaşamını yitirdi

İtalya'da iki ayrı çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İtalya'nın kış turizm merkezi Güney Tirol bölgesinde çığ düşmesi sonucu 35 yaşında olduğu belirtilen Alman bir kadın ile 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.


Ölen kadının çocuklardan birinin annesi olduğu belirtilirken, kurbanların kimliklerine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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İtalya, Tirol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:00 
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