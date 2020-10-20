İtalya'da iki bölge sokağa çıkma yasağı talep etti - Son Dakika

İtalya'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 874 vaka tespit edildi. Lombardiya ve Campania bölgesel yönetimleri hükümetten gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasını talep etti.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede geçtiğimiz hafta art arda rekor seviyede yeni vaka kaydedilmesi üzerine geçtiğimiz pazar akşamı yeni tedbirleri açıklayarak yerel yönetimlerde kalabalığın yoğun olduğu yerlerde akşam sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisini verdi. Vakaların en yoğun görüldüğü Lombardiya ve Campania bölgelerinde yerel yönetimler, hükümet kararları çerçevesinde gece sokağa çıkma yasağı uygulaması talebinde bulundu.

Lombardiya yönetimi, 22 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere ay sonuna kadar yerel saatle 23.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulamasını talep ederken, Campania bölgesi ise cuma gününden itibaren sokağa çıkma yasağı talep etti. Yasaklar, hükümetin onaylaması halinde yürürlüğe girecek.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 874 yeni vaka

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 874 yeni vaka tespit edildiği, 89 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 434 bin 449'a, toplam ölü sayısı ise 36 bin 705'e yükseldi. Toplam 73 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

İtalya'da geçtiğimiz cumartesi günü tespit edilen 11 bin 705 vaka ile günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşılmıştı. Pazar günü açıklanan yeni vaka sayısı azalsa da yapılan test sayısı göz önüne alındığında pozitif vaka oranı artmaya devam etti. - ROMA