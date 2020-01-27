İtalya'da iki bölgede bölgesel yönetim seçimleri yapıldı - Son Dakika

İtalya'nın endüstri bölgesi Emilia-Romagna ile güneydeki Calabria bölgesinde halk, bölgesel yönetim başkanlarını belirlemek üzere sandığa gitti.



İki bölgede 4 milyon civarındaki seçmeni yakından ilgilendiren seçimlerde oy verme işlemi, Pazar günü yerel saatle 07.00'de başlayıp 23.00'e kadar sürdü.

Seçimlere katılım Emilia-Romagna bölgesinde yüzde 67,53, Calabria'da da yüzde 44,32 oldu.



İtalyan ANSA ajansının paylaştığı sandık çıkış anketi sonuçlarına göre, Calabria bölgesinde sağ ittifakın adayı Jole Santelli oyların yüzde 49 ila 53'ünü alarak, oyların yüzde 31 ila 35'ini alan merkez solun adayı Pippo Calippo'nun önünde açık ara seçimi kazandı.

Son dönemde sağın yükselişe geçtiği yerlerden olan ancak sol kimliğiyle bilinen, bu nedenle de sonucu merakla beklenen Emilia-Romagna bölgesinden gelen ilk sonuçlara göre, bir sürpriz yaşanmadı.

ANSA'nın sandık çıkış anketi sonuçlarına göre, merkez solun adayı Stefano Bonaccini yüzde 48 ile 52 arasında oy alırken sağ ittifakın adayı Lucia Borgonzoni'nin oy oranı ise yüzde 43 ile 47 arasında kaldı.

Salvini, Emilia-Romagna'yı kazanma hedefine ulaşamamış gözüküyor



Solun elinde olan Emilia Romagna ile Calabria'da yapılan seçimler, İtalya'da son dönemde yükselen aşırı sağın geldiği noktayı ortaya koyması ve Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki 5 Yıldız Hareketi ve merkez sol partiler koalisyonu için test olması bakımından önem taşıyordu.

Özellikle de aşırı sağcı politikacı Matteo Salvini'nin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana solun kalesi Emilia Romagna'yı almak için yoğun kampanya yürütmesi, dikkatleri bu bölgeye yoğunlaştırdı.



Ülke basınına yansıyan yorumlarda da Salvini liderliğindeki sağ ittifakın, Emilia-Romagna bölgesini almasının, merkez solu ve hükümeti sarsacak bir sonuç olacağı değerlendirmesi yapılıyordu.

Salvini'nin yürüttüğü seçim kampanyasına karşın Başbakan Giuseppe Conte, bu iki bölgedeki seçimlerin, hükümet üzerinde bir tartışma yaratmayacağını savunuyordu.

Calabria bölgesinde seçimleri açık ara kazanan Salvini liderliğindeki sağ ittifakın, Emilia-Romagna'da da yüksek oy oranıyla ikinci sırada çıkması, Salvini'nin etkisini güçlü şekilde koruduğu yorumlarına neden oldu. Buna karşın sol tandanslı bazı basın organlarında ise Salvini'nin, Emilia-Romagna'da ilk yenilgisini aldığı yorumları yapıldı.

"Sardalyalar" hareketinin etkisi



Resmi olmayan sonuçlara göre, merkez solun adayı Stefano Bonaccini, sağ ittifakın adayı Lucia Borgonzoni'nin önünde yer almasında, Salvini ve söylemlerine karşı kasım ayında ortaya çıkan "Sardalyalar" hareketinin de rolü olduğu belirtiliyor.

Emilia-Romagna'da 30'lu yaşlarındaki 4 kişinin çağrısıyla ortaya çıkan "Sardalyalar", kısa sürede ülke geneline yayılarak Salvini'nin söylemlerine karşı çok sayıda miting yapılmasına öncülük etti.

Sardalyalar hareketinin, Emilia-Romagna'yı almak için yoğun kampanya yürüten Salvini'ye karşı bölge seçmeninin sandığa gitmesinde ciddi rol oynadığı yorumları yapılıyor.

Merkez solun çatı partisi Demokratik Parti'nin lideri Nicola Zingaretti'nin de seçim sonuçlarını değerlendirirken Sardalyalar'a teşekkür etmesi dikkati çekti.

Salvini ise seçimlerin ardından yaptığı ilk değerlendirmede, Calabria'daki sonuçlardan gurur duyduğunu belirtirerek, Emilia-Romagna için "70 yıl aradan sonra bu bölgede gerçek bir mücadele oldu. Her kim kazanırsa burayı hak ettiği için kazanmıştır çünkü halk böyle istemiştir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Emilia-Romagna ve Calabria'daki bölgesel seçimlerin ortaya koyduğu bir önemli sonuç da koalisyon hükümetinde iktidarın büyük ortağı 5 Yıldız Hareketi'ndeki (M5S) büyük çöküş oldu.

M5S'nin iki bölgedeki adayının oy oranlarının yüzde 10'u dahi bulmaması dikkati çekti.