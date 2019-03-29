Son Dakika Haberleri: İtalya'da İki Tren Çarpıştı: 50 Yaralı

İtalya'da İki Tren Çarpıştı: 50 Yaralı

1 saat önce

- İtalya'da iki tren çarpıştı: 50 yaralıROMA - İtalya'da iki trenin çarpışması sonucu 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

- İtalya'da iki tren çarpıştı: 50 yaralı

ROMA - İtalya'da iki trenin çarpışması sonucu 50 kişinin yaralandığı bildirildi.
İtalya İtfaiye Servisi, ülkenin kuzeyinde yer alan Como kentinde iki trenin çarpışması sonucu 50 kişinin yaralandığını duyurdu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve iki helikopter gönderildi. Yetkililer kazanın sinyalizasyon hatası nedeniyle meydana geldiğini kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

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