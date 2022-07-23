İtalya'da iklim aktivistleri Botticelli tablosunu hedef aldı

İtalya'nın Florasa kentinde iklim aktivistleri, fosil yakıt kullanımını protesto etmek için ellerini Rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin "Primavera" adlı tablosuna yapıştırdı.

İtalya'nın Floransa kentinde iklim aktivistleri, fosil yakıtları protesto etmek için Uffizi Galerisi'ne geldi. Hükümetin fosil yakıtları kullanımını yasaklamasını isteyen iki aktivist, İtalyan Rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin 15. yüzyıldan kalma "Primavera" adlı eserini koruyan cama ellerini yapıştırdı. Kısa süre sonra müze görevlileri olaya müdahale etti. Görevlilerden birinin uzaklaştırmak istediği aktivistler kendilerini yere bıraktı. Aktivistler bu kez görevliler tarafından kollarından tutularak sürüklendi.

Taleplerini sıraladılar

Olayın ardından internet üzerinden taleplerini açıklayan aktivistler, İtalya'nın kullanılmayan kömür santrallerini yeniden açma planlarından derhal vazgeçilmesini, gaz sondaj projelerinin iptal edilmesini ve ülkenin bu yıl güneş ve rüzgar enerjisinin arttırılmasını istedi. - ROMA