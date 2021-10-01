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İtalya'da, iklim değişikliğine dikkati çekmek için protesto düzenlendi - Son Dakika

İtalya'da, iklim değişikliğine dikkati çekmek için protesto düzenlendi

01.10.2021 15:40

İtalya'nın Milano kentinde çoğunluğu öğrenci ve gençlerden oluşan çevreciler, iklim değişikliği, küresel ısınma ve karbon emisyonunun azaltılmasına dikkati çekmek amacıyla protesto düzenledi.

İtalya'nın Milano kentinde çoğunluğu öğrenci ve gençlerden oluşan çevreciler, iklim değişikliği, küresel ısınma ve karbon emisyonunun azaltılmasına dikkati çekmek amacıyla protesto düzenledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) Dönem Başkanı Birleşik Krallık'ın kasımda Glasgow'da düzenleyeceği COP26 Zirvesi'ne hazırlık kapsamında, dönem başkanı ortağı İtalya'nın Milano'da ev sahipliği yaptığı Pre-COP26 toplantısı devam ederken gençler iklim için yürüdü.

"Fridays for Future" hareketi tarafından düzenlenen yürüyüş, Milano Borsası'nın bulunduğu Affari Meydanı'ndan PreCOP26'nın yapıldığı Milano Kongre Merkezi'ne kadar sürdü. Yürüyüşe İsveçli genç çevre aktivisti Greta Thunberg ile Ugandalı aktivist Vanessa Nakate de katıldı.

Çoğunluğu öğrenci ve gençlerden oluşan çevreciler, iklim değişikliği, küresel ısınma ve karbon emisyonunun azaltılmasına dikkati çeken pankart ve dövizler taşıdı.

Gençler, yürüyüş ve mitingleri sırasında sık sık "Biz durdurulamayız, başka bir dünya mümkün" şeklinde slogan attı.

Organizasyon komitesi yürüyüşe katılanların sayısını 50 bin olarak açıklarken, İtalyan basınının Milano Emniyeti'ne dayandırdığı bilgiye göre yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

Diğer yandan, PreCOP26 kapsamında "İklim için gençlik" oturumuna katılarak, büyükleri çevre konusunda sadece laf söylemekle eleştiren Thunberg'e İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani yanıt verdi.

Cingolani, La Stampa gazetesine verdiği demeçte, Thunberg'e kimsenin boş laf yapmadığını, değişimi görmesi için işletmelere zaman tanımaları gerektiğini belirtti.

İtalya'da, iklim değişikliğine dikkati çekmek için protesto düzenlendi
İtalya'da, iklim değişikliğine dikkati çekmek için protesto düzenlendi
İtalya'da, iklim değişikliğine dikkati çekmek için protesto düzenlendi
İtalya'da, iklim değişikliğine dikkati çekmek için protesto düzenlendi

Küresel Isınma, Protesto, Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da, iklim değişikliğine dikkati çekmek için protesto düzenlendi - Son Dakika


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