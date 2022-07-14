İtalya'da iktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi, hükümet için kritik oylamaya katılmadı - Son Dakika
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İtalya'da iktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi, hükümet için kritik oylamaya katılmadı

14.07.2022 18:52
İtalya'da iktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi, hükümet için kritik oylamaya katılmadı

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketinin parlamentodaki oylamasını boykot etti ve hükümet içindeki krizi derinleştirdi.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketinin parlamentodaki oylamasını boykot etti ve hükümet içindeki krizi derinleştirdi.

Draghi hükümetinin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı yaklaşık 23 milyar avro değerindeki ekonomik yardım paketine yönelik parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün oylama yapıldı.

Söz konusu paketi, aileler için yeterli olmadığı gerekçesiyle eleştiren M5S lideri Giuseppe Conte'nin dün akşam açıklaması doğrultusunda M5S senatörleri, Senato'daki oylamayı boykot etti. Oylamada, 211 senatör oy kullanırken, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla hükümetin ekonomik yardım paketi, M5S'nin oyları olmadan da Senato'dan onay aldı.

Hükümetin sunduğu paket, Senato'dan onay almasına karşın, daha önce M5S olmadan hükümetinin devam etmeyeceğini ifade eden Başbakan Draghi, oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmeye gitti.

İtalyan basınına göre, hükümet içindeki krizin ele alındığı Mattarella-Draghi görüşmesi, bir saat kadar sürdü.

Hükümet krizinde gözler Başbakan Draghi'de

5 Yıldız Hareketi'nin, hükümete, Senato'daki kritik oylamada destek vermemesiyle derinleşen siyasi krizde, gözler, Başbakan Draghi'ye çevrildi.

Başbakan Draghi'nin krizde nasıl bir yol izleyeceği, istifa edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Basında, Draghi Hükümeti'nin M5S olmadan da halihazırdaki parlamento aritmetiği ile yoluna devam edebileceği yazılıyor. Ancak Draghi'nin, M5S olmadan hükümete liderlik etmeyeceğini açıklamış olmasının, hükümetin geleceğini bu noktada belirsiz kıldığı yorumları yapılıyor.

Draghi'nin M5S olmadan devam etme kararı alması halinde, krizin şimdilik aşılacağı ifade edilirken, Draghi'nin istifası halinde seçimlere kadar geçici bir hükümet kurulması ya da gelecek yılki seçimlerin erkene alınması ihtimallerinin gündeme geleceği belirtiliyor.

İtalya'da sonbaharda erken seçime gidilmesi konuşulan siyasi senaryolar arasında yer almasına karşın, o dönem bütçe görüşmelerinin yapılacak olması sebebiyle bu ihtimalin düşük olduğu yorumları da yapılıyor.

Ülkede mevcut yasama döneminin süresi, 2023'ün ilk aylarında tamamlanıyor.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da iktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi, hükümet için kritik oylamaya katılmadı - Son Dakika

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