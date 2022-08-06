İtalya ve Portekiz'de hava sıcaklıkları farklı alanlarda rekor düzeylere ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya ve Portekiz'de hava sıcaklıkları farklı alanlarda rekor düzeylere ulaştı

06.08.2022 01:15
İtalya ve Portekiz'de hava sıcaklıkları farklı alanlarda rekor düzeylere ulaştı

İtalya'da ilk 7 ay boyunca kaydedilen yüksek sıcaklıklar sebebiyle 2022'nin en sıcak yıl olma yolunda ilerlediği, Portekiz'de de temmuzun son 92 yılın en sıcak ayı olduğu bildirildi.

İtalya'da ilk 7 ay boyunca kaydedilen yüksek sıcaklıklar sebebiyle 2022'nin en sıcak yıl olma yolunda ilerlediği, Portekiz'de de temmuzun son 92 yılın en sıcak ayı olduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının Ulusal Araştırma Konseyi İklim ve Atmosfer Enstitüsü (ISAC-CNR) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkede temmuz ayı sıcaklıkları ortalamanın 2,26 derece üzerinde seyretti.

İtalya'da ocak-temmuz döneminde sıcaklıklar, kayıtların tutulmaya başlandığı 1800'den bu yana ortalamanın 0,98 derece üzerinde ölçüldü.

Enstitüye göre, ilk 7 ay boyunca kaydedilen yüksek sıcaklıklar sebebiyle 2022 en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor.

Enstitü yetkililerinden Michele Brunetti, ANSA'ya verdiği demeçte, "2022 şu an bitmiş olsaydı, şimdiye kadarki en sıcak yıl olurdu." dedi.

İtalya'da bu yıl, etkisini mayıs ortasından gösteren sıcaklıklar ve azalan yağış miktarı sebebiyle son 70 yılın en şiddetli kuraklığı kaydedilmiş, ülkenin en büyük ırmağı Po'da su seviyesi yer yer yüzde 10'a kadar gerilemişti.

Diğer yandan, İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti), söz konusu iklim olaylarının tarım sektörüne verdiği zararın 6 milyar avro civarında olduğunu açıkladı.

Portekiz'de son 92 yılın en sıcak ayı

Portekiz Ulusal Hava Durumu Kurumundan yapılan açıklamada da Portekiz ana karasında temmuzun aşırı sıcak ve yağış açısından da aşırı kurak bir ay olduğu belirtildi.

Ülkede, hava sıcaklığı bakımından kayıtların tutulduğu 1931'den bu yana Temmuz 2022'nin en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Portekiz ana karasında 13 Temmuz 2022 "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti.

Ülkede bu yıl en yüksek sıcaklık da 47 derece ile temmuzda ölçüldü.

Portekiz Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, temmuzda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 7-18 Temmuz tarihlerinde 1063 kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Moody's, İtalya'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi Moody's, İtalya'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası
Kaynak: AA

Araştırma, Portekiz, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya ve Portekiz'de hava sıcaklıkları farklı alanlarda rekor düzeylere ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:48 Milyoner'e katılan yarışmacıdan büyük gaf! Yanlışlıkla yaptığı işi söyleyip konuyu değiştirdi
00:22 Milli Takım'ın hocası Kuntz futbolseverleri sinirlendirdi! Türkiye yerine Almanya'yı tercih etti
00:20 Denetimden kaçmak isterken yakalanan sürücüye 4 ayrı suçtan 4 bin 500 TL ceza kesildi
00:15 Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yapılan çifte indirim bu gece yarısından itibaren etkili olacak
00:07 Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti
23:51 UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği kısmi seyircisiz oynama cezası 2 yıl ertelendi!
23:47 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Ankara dahil 6 ilde sel ve su baskınları yaşanabilir
23:43 Madde bağımlısı şahıs döner bıçağıyla terör estirdi! Kıyafetlerini çıkartıp kendine zarar verdi
23:32 Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti: Tevazun için teşekkür ederim evlat
23:03 Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 01:15:41. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya ve Portekiz'de hava sıcaklıkları farklı alanlarda rekor düzeylere ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement