İtalya'da ilk kez düzenlenen fener festivali izleyenleri büyüledi
1 saat önce
İtalya'nın Bolonya şehrinde bir Çin geleneği olan fener festivali düzenlendi.
İtalya
'nın Bolonya şehrinde bir Çin geleneği olan fener festivali düzenlendi. Farklı şekilleri ve canlıları temsil eden 80 adet dev fener rengarenk ışıklarla havaya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:00
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