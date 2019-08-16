Son Dakika Haberleri: İtalya'da ilk kez düzenlenen fener festivali izleyenleri büyüledi
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İtalya'da ilk kez düzenlenen fener festivali izleyenleri büyüledi

1 saat önce

İtalya'nın Bolonya şehrinde bir Çin geleneği olan fener festivali düzenlendi.

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İtalya'nın Bolonya şehrinde bir Çin geleneği olan fener festivali düzenlendi. Farklı şekilleri ve canlıları temsil eden 80 adet dev fener rengarenk ışıklarla havaya yükseldi.
Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:00 
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