İtalya'da ilk Kırgız futbolcu! Emir Khan Kydyrshaev, Perugia yolunda...

Kydyrshaev, 2 yıldır Paolo Rossi 'nin sahibi olduğu ünlü futbol akademisinde forma giyiyordu.

Transferin gerçekleşmesiyle birlikte Kırgızistan tarihinde ilk kez bir futbolcu İtalya'da forma giyecek.

Babası eski bir milletvekili olan Kydyrshaev, İtalyan ekibi Perugia forması giymeye hazırlanıyor. 15 yaşındaki oyuncu, Perugia'nın U16 takımının formasını giyecek.

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