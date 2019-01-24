İtalya'da İngiliz Öğrenci Kercher'in Öldürülmesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İtalya'yı, 2007'de Perugia kentinde İngiliz öğrenci Meredith Kercher'i, o dönemki İtalyan erkek arkadaşıyla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan ve daha sonra hakkında beraat kararı verilen ABD'li Amanda Knox için tazminat ödemeye mahkum etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İtalya'yı, 2007'de Perugia kentinde İngiliz öğrenci Meredith Kercher'i, o dönemki İtalyan erkek arkadaşıyla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan ve daha sonra hakkında beraat kararı verilen ABD'li Amanda Knox için tazminat ödemeye mahkum etti.



Fransa'nın Strasburg kentindeki AİHM, İtalya'ya, Knox'a, Kasım 2007'de İngiliz oda arkadaşının öldürülmesini takiben yapılan sorgulama sırasında polis tarafından avukat yardımı ve çevirmen sağlanmadığı gerekçesiyle 18 bin 400 avro fazla para cezası verdi.



Mahkeme, İtalya'nın Knox'a 10 bin 400 avro tazminat ile buna ek olarak gider ve harcamalar için 8 bin avro ödemesi gerektiğine hükmetti.



Kararda, İtalya'nın "Knox'un avukata erişiminin kısıtlanmasının, bir bütün olarak adil yargılama işlemlerine onarılamaz biçimde zarar vermediği" yönünde kanıt sunamadığı ifade edildi.



Knox, şikayetinde, sorgu sırasında kendisine avukat veya tercüman sağlanmamasının haklarının ihlali olduğunu savunmuştu.



Erasmus değişim programı kapsamında Perugia'da bulunan Kercher, 2 Kasım 2007'de kaldığı evde boğazı kesilmiş ve 43 yerinden bıçaklanmış halde bulunmuştu.





Kamuoyunda "Meredith hadisesi" ve "Kercher cinayeti" olarak bilinen olayda, ön plana çıkan 4 şüpheliden, Kercher'in ev arkadaşı Knox ve onun o dönemki İtalyan erkek arkadaşı Raffaelle Sollecito'ya, maktulü cinsel ilişkiye zorlamak ve ölümüne sebep olmak suçlamaları yöneltilmişti.





Dava boyunca tutuklu yargılanan Knox, 2009 yılında 26 yıl, Sollecito ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak her ikisi de 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Ekim 2011'de temyiz mahkemesinin kararı bozmasıyla tahliye edilmişti. Maktulün ailesinin bu karara itirazı sonucu dava Yargıtaya gitmişti. Mart 2015'te görülen temyiz davasında Sollecito ve Knox için beraat kararı verilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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