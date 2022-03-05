İtalya'da işçi sendikalarından "barış" yürüyüşü - Son Dakika
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İtalya'da işçi sendikalarından "barış" yürüyüşü

05.03.2022 19:46
İtalya'da işçi sendikalarından "barış" yürüyüşü

İtalya'da işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, başkent Roma'da "barış" için yürüdü.

İtalya'da işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce kişi, başkent Roma'da "barış" için yürüdü.

Rusya- Ukrayna savaşına karşı, ülkenin en büyük sendikal örgütü İtalya Genel İş Konfederasyonu'nun (CGIL) ve ikinci büyük sendikası İtalyan İşçi Sendikası'nın (UIL) öncülük ettiği başkentteki yürüyüşe, barış yanlısı sivil toplum kuruluşları, çevre aktivistleri ve öğrenciler de destek verdi.

Roma'nın Repubblica (Cumhuriyet) Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, San Giovanni Meydanı'ndaki mitingle son buldu.

Yürüyüşe katılanların ellerinde, "Daha fazla savaş olmasın", "NATO'ya da Putin'e de hayır", "Savaşa hayır", "Silahlara hayır" yazılı dövizler taşırken, protestocular sık sık barış sloganları attı.

Mitingde konuşan CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, "Bugün kim, kararlı biçimde 'savaşa hayır' diyorsa, kim bu savaşı durdurmak istiyorsa burada ve Roma'dan, İtalya'dan güçlü bir mesaj gönderiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar verdiği bu savaşın bir suç olduğunu belirten Landini, "Bu, Putin'in, demokrasinin, özgürlüğün ve halkların kendi kaderinin tayin hakkının düşmanı olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

Ukrayna halkına güçlü şekilde dayanışma mesajlarını ileten Landini, Rusya'da da bu savaşa karşı duranlara, protestolarda gözaltına alınanlara yakınlığını belirtti.

Landini, barış için Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi gerektiğini vurgularken, "Savaşı durdurmaya ihtiyaç var. Bunun yolu silah göndermekten değil, en üst düzeyde diplomasiye başvurmaktan geçiyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, ülkenin üçüncü en büyük sendikası İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CISL) ise bugünkü gösteriyi düzenleyenlerle görüşlerinin tam uyuşmadığını gerekçe göstererek yürüyüşe katılmadı.

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Roma'da metro treni Ukrayna bayrağının renkleriyle kaplandı Roma'da metro treni Ukrayna bayrağının renkleriyle kaplandı

Vladimir Putin, İtalya, Roma, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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