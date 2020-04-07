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İtalya'da işletmelere 400 milyar euro destek
39 dakika önce
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs etkileriyle mücadele amacıyla Küçük, orta ve büyük İtalyan işletmeler için 400 milyar euroluk acil likidite kaynak paketi açıkladı.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs etkileriyle mücadele amacıyla Küçük, orta ve büyük İtalyan işletmeler için 400 milyar euroluk acil likidite kaynak paketi açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:48
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