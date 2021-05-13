İtalya'da, istihbarat başına getirilen ilk kadın Elisabetta Belloni oldu

İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada, İstihbarat Güvenliği Departmanı (DIS) sorumlusu olarak Elisabetta Belloni'yi seçtiğini duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada, DIS sorumlusu olarak Elisabetta Belloni'yi seçtiğini duyurdu. Ülkede ilk kez bir kadının bu göreve geldiği ifade edildi. 1958 doğumlu Elisabetta Belloni'nin, ülkenin başkenti Roma'da bulunan eskiden sadece erkeklerin gidebildiği Massimiliano Massimo Enstitüsü'ne ilk defa kabul edilen kız öğrenciden biri olduğu belirtildi. Ayrıca Belloni'nin, kariyerinde hızla yükselerek İtalya'nın en yüksek diplomatik görevi olduğu ifade edilen ve o zamandan beri elinde tuttuğu görevi olan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri rolündeki ilk kadın olduğu belirtildi.