İtalya'da kadına yönelik şiddet protesto edildi - Son Dakika

İtalya'da binlerce kişi, kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek için meydanlara indi.

"Non Una di Meno" (Bir Kadın Daha Eksilmesin) isimli sivil inisiyatifin girişimiyle yapılan yürüyüş, başkent Roma'nın işlek meydanlarından Repubblica'da başladı ve San Giovanni Meydanı'na kadar sürdü.

Kadınların yanı sıra erkeklerin de yer aldığı yürüyüşte kadına yönelik şiddet protesto edilerek hükümetten, kadınları daha iyi koruyacak adımlar atması talep edildi.

Protestocular, sık sık "Yaşamak istiyoruz" şeklinde slogan atarak ellerindeki zilleri çaldı.

Yürüyüşe katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ev içinde kadına yönelik şiddetin arttığını belirtti.

Kortejin son bölümünde göstericiler, havanın kararmasıyla yanlarında getirdikleri mumları yaktı.

Organizatörlere göre yürüyüşe katılanların sayısı 100 bini buldu.

İtalyan emniyetinin kriminal birimince hazırlanan yıllık rapora göre, yılbaşından 7 Kasım'a kadar olan sürede ülkede 103 kadın cinayeti işlendi. 103 cinayetten 87'sinin, aile içi şiddet ya da partner şiddeti sonucu yaşandığı kaydedildi.