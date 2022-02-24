İtalya'da kamyon ve tır şoförleri yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etti - Son Dakika

İtalya'da artan akaryakıt fiyatları kamyon ve tır şoförleri tarafından farklı bölgelerinde kara yollarında ve limanlarında protesto edildi.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, kamyon ve tır şoförleri protesto etmek için Sicilya, Kalabriya, Kampanya ve Puglia bölgelerindeki otoyollarda kontak kapattı.

Kamyon şoförleri özellikle ülkede kuzey-güney istikametinde A1 ve A30 otoyollarında Caserta çıkışını trafiğe kapatarak, hükümete taleplerini dinleme çağrısında bulundu.

Kuzey doğudaki Ravenna kentinde de bazı şoförlerin de limanın girişini kapatacak şekilde kamyonlarını park ederek trafiği bloke etti.

Nakliyeciler, yükselen fiyatlara devletin acil ve etkili şekilde müdahale etmesini bekliyor.

Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu (Coldiretti) ise kamyon ve tır şoförlerinin protestoları sebebiyle çok sayıda gıda ürününün kamyonlarda bozulmasına ve süpermarket raflarının boş kalmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Tüketici hakları derneği Codacons da otoyollardaki kontak kapatma eylemleri sebebiyle kamyon sürücülerini dava etmeye hazır olduklarını bildirdi.

İtalya'da son haftalarda enflasyonun yükselmesi, motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarının da artmasına yol açtı.

Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının verilerine göre, ülkede 14-20 Şubat haftasında benzinin litre fiyatı 1,85 avro, motorinin ise 1,72 avro oldu. Bir önceki haftaya kıyasla benzindeki fiyat artışı yüzde 14,68 olarak ölçülürken, motorinde ise bu artış oranı yüzde 14,17 oldu.

Roma ve Milano gibi büyük şehirlerdeki bazı satış noktalarında benzinin litre fiyatı 2 avroyu da aştı.