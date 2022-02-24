İtalya'da kamyon ve tır şoförleri yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'da kamyon ve tır şoförleri yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etti

24.02.2022 02:28
İtalya'da kamyon ve tır şoförleri yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etti

İtalya'da artan akaryakıt fiyatları kamyon ve tır şoförleri tarafından farklı bölgelerinde kara yollarında ve limanlarında protesto edildi.

İtalya'da artan akaryakıt fiyatları kamyon ve tır şoförleri tarafından farklı bölgelerinde kara yollarında ve limanlarında protesto edildi.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, kamyon ve tır şoförleri protesto etmek için Sicilya, Kalabriya, Kampanya ve Puglia bölgelerindeki otoyollarda kontak kapattı.

Kamyon şoförleri özellikle ülkede kuzey-güney istikametinde A1 ve A30 otoyollarında Caserta çıkışını trafiğe kapatarak, hükümete taleplerini dinleme çağrısında bulundu.

Kuzey doğudaki Ravenna kentinde de bazı şoförlerin de limanın girişini kapatacak şekilde kamyonlarını park ederek trafiği bloke etti.

Nakliyeciler, yükselen fiyatlara devletin acil ve etkili şekilde müdahale etmesini bekliyor.

Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu (Coldiretti) ise kamyon ve tır şoförlerinin protestoları sebebiyle çok sayıda gıda ürününün kamyonlarda bozulmasına ve süpermarket raflarının boş kalmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Tüketici hakları derneği Codacons da otoyollardaki kontak kapatma eylemleri sebebiyle kamyon sürücülerini dava etmeye hazır olduklarını bildirdi.

İtalya'da son haftalarda enflasyonun yükselmesi, motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarının da artmasına yol açtı.

Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının verilerine göre, ülkede 14-20 Şubat haftasında benzinin litre fiyatı 1,85 avro, motorinin ise 1,72 avro oldu. Bir önceki haftaya kıyasla benzindeki fiyat artışı yüzde 14,68 olarak ölçülürken, motorinde ise bu artış oranı yüzde 14,17 oldu.

Roma ve Milano gibi büyük şehirlerdeki bazı satış noktalarında benzinin litre fiyatı 2 avroyu da aştı.

YORUMLAR
500
İtalya Sahil Güvenliği, 573 düzensiz göçmeni kurtardı İtalya Sahil Güvenliği, 573 düzensiz göçmeni kurtardı İtalyan Bakan Di Maio: 'Avrupa üzerinde yıkıcı sonuçları olacak savaştan kaçınmalıyız' İtalyan Bakan Di Maio: 'Avrupa üzerinde yıkıcı sonuçları olacak savaştan kaçınmalıyız'

Akaryakıt, Protesto, İtalyan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da kamyon ve tır şoförleri yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etti - Son Dakika


Son Dakika
01:06 ABD, Ukrayna'ya asker desteğinde bulunacak mı? Beyaz Saray'ın, yol haritası açıklandı
01:02 Benfica stadında gol yağmuru! Ajax, maçının kazananı çıkmadı
00:57 Nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında kazanan çıkmadı!
00:47 Twerk yaptığı ayının saldırısına uğrayan kız büyük korku yaşadı
00:31 Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti
23:48 Sıcak savaş tehdidi kendini resmen hissettirdi! Kadınlar, askere giden erkekler için gözyaşı döktü
23:46 Ukrayna parlamentosu kararı kabul etti! Ülkede gece yarısından itibaren başlayacak OHAL uygulanacak
23:44 Kahin Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! İşte korkutan kehanet
23:10 AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medyadan "Gönlümde yatan aday Kılıçdaroğlu" dedi, binlerce yorum geldi
22:48 Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 02:36:54. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'da kamyon ve tır şoförleri yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement