İtalya'da kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu haziran ortasına kadar uzatıldı - Son Dakika
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İtalya'da kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu haziran ortasına kadar uzatıldı

28.04.2022 22:04
İtalya'da kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu haziran ortasına kadar uzatıldı

İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında maske kullanma zorunluluğu, toplu taşıma ve tüm kapalı mekanlarda 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında maske kullanma zorunluluğu, toplu taşıma ve tüm kapalı mekanlarda 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, imzaladığı yeni bir düzenlemeyle ülkede ay sonunda sona erecek olan kapalı alanlarda maske kullanılması zorunluluğunu 15 Haziran'a kadar uzattı.

Düzenlemeye göre toplu taşıma, tren, uçak, feribot, otobüs gibi şehirlerarası seferler, sinema, tiyatro ve tüm kapalı alan etkinliklerinde maske kullanma zorunluluğu bir süre daha devam edecek.

Speranza, bugün katıldığı bir konferansta, 31 Mart itibarıyla Kovid-19'a yönelik OHAL sürecini geride bıraktıklarını ancak henüz salgından çıkmadıklarını bu nedenle halen dikkatli olmaları gerektiğini belirtmişti.

İtalyan basınında yer alan uzman görüşleri de günlük vaka sayılarının yüksek seyretmesi sebebiyle kapalı alanlarda maske kullanımının bir süre daha devam etmesi gerektiğine işaret ediyordu.

Bakanlığın salgına ilişkin günlük paylaştığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 69 bin 204 yeni vaka tespit edilirken 131 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgına ilişkin veriler paylaşan GIMBE Vakfı, 20-26 Nisan döneminde ülke genelinde vaka sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 22,7 artış kaydettiğini bildirdi.

İtalya'da salgının başladığı Şubat 2020'den bugüne kadar toplam vaka sayısı 16 milyon 349 bin 788'i bulurken ölü sayısı ise 163 bin 244'e ulaştı.

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Togo Cumhuriyeti, Haziran, İtalya, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu haziran ortasına kadar uzatıldı - Son Dakika


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