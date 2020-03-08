İtalya'da karantina bölgesinde yaşayan Türk öğrenci: Halk tatil gibi anladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da karantina bölgesinde yaşayan Türk öğrenci: Halk tatil gibi anladı - Son Dakika Dünya

İtalya'da karantina bölgesinde yaşayan Türk öğrenci: Halk tatil gibi anladı

6 saat önce

İş, okul ve günlük hayata dair pek çok aktivitenin olumsuz etkilendiği Milona’da yaşayan Sinem Kalkan, Koronavirüs etkisi altındaki İtalya'yı euronews’e anlattı.

İtalya'da karantina bölgesinde yaşayan Türk öğrenci: Halk tatil gibi anladı, System.String[]

Avrupa'da Covid-19 salgını vakalarının en fazla görüldüğü ülke İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı. Bölgede toplam 16 milyon insan yaşıyor.


Ülkenin mali motoru olarak adlandırılan bölgenin karantinaya alınması sonrası ekonominin olumsuz etkileneceği yorumları yapılıyor. İş, okul ve günlük hayata dair pek çok aktivitenin aksadığı Milano'da yaşayan Sinem Kalkan, koronavirüs etkisi altındaki İtalya'yı euronews Türkçe'ye anlattı.

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Euronews, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:46 
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