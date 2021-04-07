İtalya'da karantina sonrası kadına yönelik şiddet vakaları arttı - Son Dakika

İtalya'da karantina sonrası kadına yönelik şiddet vakaları arttı

07.04.2021 11:32
İtalya'da karantina sonrası kadına yönelik şiddet vakaları arttı, System.String[]

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddetle ilgili 2020 yılı raporuna göre, korona virüs karantinasının sona erdiği Haziran ve Ağustos aylarında şiddet vakaları artış gösterdi.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddetle ilgili 2020 yılı raporuna göre, korona virüs karantinasının sona erdiği Haziran ve Ağustos aylarında şiddet vakaları artış gösterdi.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddetle ilgili Ekim 2020'de yayımladığı "Bu aşk değil' (Questo non amore) raporuna göre şiddet vakaları Covid-19 tedbirleri uygulamalarına göre bir yıl öncesine kıyasla değişkenlik gösterdi. Rapor, 2020'de sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mart ve Mayıs ayları arasında bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında kadın cinayetlerinin tüm cinayetlere oranının yüzde 56'dan yüzde 33'e düştüğünü ortaya koydu. Ancak karantina uygulamasının bittiği 2020 haziran ayı ile Ağustos ayı arasındaki 3 aylık veriler kıyaslandığında bu oran 2019'a göre yüzde 37'den yüzde 54'e yükseldi.

Aynı dönemlerde eski eş/sevgili tarafından işlenen kadın cinayetlerinin oranı ise karantina döneminde 2019 yılındaki gibi yüzde 22 oranında kalırken, bu oran yılın üçüncü çeyreğinde bir yıl öncesine göre yüzde 10 azalarak yüzde 26 olarak ortaya çıktı.

"Bu aşk değil' raporunda, 2020 yılında aile içi şiddet vakalarında kadınların şiddet mağduru olma oranı ise yüzde 81 olarak açıklandı. Aile içi şiddet vakalarının yüzde 58'ini fiziksel şiddet, 33'ünü sözlü ya da kısıtlayıcı davranışlar, yüzde 9'u ise taciz veya tecavüz şeklinde gerçekleşti. Kadına karşı işlenen suçlarda failin yüzde 62 oranında kadının eski eşi veya evli olduğu eşi ya da sevgilisi olduğu belirtilen raporda, şiddet vakalarının yüzde 33'ünü eş ya da sevgili, yüzde 29'unu da eski eş ya da sevgili oluşturdu. Rapora göre, vakaların yüzde 14'ünde fail kadının ebeveyni ya da çocuğu oldu.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Haziran, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da karantina sonrası kadına yönelik şiddet vakaları arttı - Son Dakika


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