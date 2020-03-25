İtalya'da karantina tedbirlerine uymayanlara cezalar artırıldı - Son Dakika

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'daki merkez üssü haline gelen ülkesinde virüsün yayılmasının önüne geçmek için belirlenen kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak para cezalarını artırdıklarını bildirdi.



Kovid-19 yayılma hızının son günlere göre kısmen düştüğü ancak ölü sayısının 743 ile en yüksek ikinci ölü sayısını gördüğü bugün Başbakan Conte, bakanlar kurulu toplantısı sonrasında başbakanlıkta video konferans yöntemiyle gazetecilerle basın toplantısı yaptı.

Conte, 24 Mart itibarıyla 223 bin 633 kişinin sokaklarda kontrol edildiğini ve makul gerekçesi olmayan ya da izin belgesi olmayan 10 bin kişi hakkında işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Bugünkü kararnameyle kuralları ihlal edenlere yönelik para cezalarını (daha önce 206 avroydu) artırdıklarını belirten Conte, "Bundan sonra daha yüksek mali yaptırım olacak. Bu cezalar 400 ile 3 bin avro arasında değişecek." dedi.

"Herkes üzerine düşeni yapmalı"

Vatandaşların büyük bölümünün kurallara uyduğunu ve bundan gurur duyduğunu dile getiren Conte, "Herkes üzerine düşeni yapmalı. Eğer herkes kurallara uyarsa, yalnızca kendilerini ve sevdiklerini korumamış olmaz, aynı zamanda tüm toplumun bu acil durumdan bir an önce çıkmasına katkı sağlar." diye konuştu.



Conte'nin bugün açıkladığı son kararname, hükümete alınan tedbirlerin süresini 31 Temmuz'a kadar uzatma yetkisi vermesine karşın, Başbakan, ülkeyi o tarihe kadar karantina altında tutma niyetinin olmadığını ve daha önce tedbirleri yumuşatmayı umduğunu söyledi.



Yerel yetkililerin isyanları sosyal medyada gündem oldu

Bu arada ülkede yerel yetkililer, insanlara evde kalmaları yönünde çağrı yapmaya devam ediyor.



Market, eczane, banka ya da postane gibi nedenlerin yerine keyfi sebepten dışarıda bulunanlara yönelik bazı yerel yetkililerin verdiği tepkiler ise sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer alıyor.

Ülkenin orta kesimindeki Perugia vilayetine bağlı Gualdo Tadino kasabasının Belediye Başkanı Massimiliano Presciutti de "Bu kadar sık gezdiğinize göre köpeğiniz prostat olmalı. Size evde kalın diyorum." ifadeleriyle hemşerilerine isyan etti.

Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca ise "Mezuniyet dönemindeyiz. Bazı öğrencilerin mezuniyet partisi düzenlemek istediği haberlerini alıyorum. Oraya jandarmaları gönderir, ateşe veririm. Şunu 2-3-4 ay sonra yapın. İnanılmaz." diye çıkışması, sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden oldu.



Ülkede birkaç gün önce de Sicilya adasındaki Delia kasabası Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri'nin isyanı konu olmuştu.



Bancheri, 20 senedir koştuğunu ve kendisi gibi düzenli koşan 20 kişi olduğunu belirterek, "Şimdi nasıl oluyor da hepiniz koşma meraklısı oldunuz" diyerek, sokağa çıkanlara isyan etmişti.

Öte yandan, Afganistan'ın Herat kentinde NATO bünyesinde görev yapan İtalyan askerlerinin 4'ünde de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.