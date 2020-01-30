İtalya'da karantinaya alınan gemiden korona virüs çıkmadı - Son Dakika

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İtalya'da karantinaya alınan gemiden korona virüs çıkmadı
6 saat önce
İtalya'da korona virüsü şüphesiyle karantinaya alınan 7 bin kişilik gemide korona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:26 Kaynak: İHA
İtalya'da korona virüsü şüphesiyle karantinaya alınan 7 bin kişilik gemide korona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.
(İHA)
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