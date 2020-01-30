İtalya'da karantinaya alınan yolcu gemisinden ilk görüntüler - Son Dakika

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İtalya'da karantinaya alınan yolcu gemisinden ilk görüntüler
6 saat önce
İtalya'da Korona virüsü iddiasıyla karantina altına alınan yolcu gemisinin içi ilk kez görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
İtalya'da Korona virüsü iddiasıyla karantina altına alınan yolcu gemisinin içi ilk kez görüntülendi.
İtalya'da korona virüsü şüphesiyle içinde 30 Türk'ün bulunduğu bildirilen gemiden ilk görüntüler gelmeye başladı. Gemi mürettebatıyla birlikte 7 bin kişinin bulunduğu gemiden çekilen görüntülerde yolcularda panik havası olmadığı dikkat çekti. İki Çinli turiste test yapılırken, diğer yolcular geminin güvertesinde bekliyor.
Fransa'nın Marsilya limanından yola çıkan yolcu gemisi, Barselona, Palma, La Spezia limanlarına uğrayarak, virüs endişesi nedeniyle İtalya'nın Civitavecchia limanına demir attı. - ROMA
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