Son Dakika Haberleri: İtalya'da Karaya Oturan Türk Gemisi Havadan Böyle Görüntülendi

İtalya'da Karaya Oturan Türk Gemisi Havadan Böyle Görüntülendi

1 saat önce

Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

İtalya'da Karaya Oturan Türk Gemisi Havadan Böyle Görüntülendi, System.String[]
Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

Efe Murat isimli Türk kargo gemisi,  kötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 Türk mürettebat tahliye edildi.

Karaya oturan gemi kurtarma ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:13 Kaynak: DHA

Efe Murat, İtalya, Dünya
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