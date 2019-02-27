Son Dakika Haberleri: İtalya'da Kargo Gemisi Yandı

İtalya'da Kargo Gemisi Yandı

2 saat önce

– İtalya'nın Venedik şehri açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı.

İtalya'da Kargo Gemisi Yandı, System.String[]
– İtalya'nın Venedik şehri açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gemiyi sarmaya başlayınca, kaptan Chioggia limanına demir attı. Sahil güvenlik, mürettebatı tahliye etti, yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, HALA B isimli kargo gemisi, motor odasında başlayan yangın sonrası İtalya, Venedik'te yer alan Chioggia limanına demir attı. Bunun üzerine sahil güvenlik ekipleri hemen olay yerine gönderildi. Gemide bulunan 18 mürettebat güvenli olarak tahliye edildi. Yangın uzun süren çalışmalar sonrası söndürüldü.

Yangının nedeni ile ilgili bir soruşturma başlatıldığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:48 Kaynak: DHA

Venedik, İtalya, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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