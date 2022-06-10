(VİDEO-GRAFİK) TOSKANA - İtalya'da içinde 4 Türk yolcunun da bulunduğu helikopterin kaybolması - Son Dakika
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(VİDEO-GRAFİK) TOSKANA - İtalya'da içinde 4 Türk yolcunun da bulunduğu helikopterin kaybolması

10.06.2022 09:12

İtalya'da dün kaybolan helikopterde, Türkiye'de özel bir firma için çalışan 4 Türk'ün bulunduğu belirtildi.

İtalya'da dün kaybolan helikopterde, Türkiye'de özel bir firma için çalışan 4 Türk'ün bulunduğu belirtildi.

AA muhabirinin, diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanından dün havalandıktan bir süre sonra radarda kaybolan Augusta Koala AW119 tipi helikopterdeki 7 kişiden 4'ünün Türkiye'den özel bir firmaya çalışan Türk vatandaşları olduğu kaydedildi.

Helikopterdeki Türklerin durumuyla alakalı Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin, hem İtalyan makamları hem de Türk firmasının yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu öğrenildi.

Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde kaybolduğu belirtilen helikopteri arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verilirken çalışmaların sabah saatlerinde yeniden başlaması bekleniyor.

Helikopterde biri İtalyan pilot, 4'ü Türk ve ikisi Lübnanlı olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu.

Helikopterin, hijyen ve ev temizlik ürünlerini satan "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansımıştı.

(VİDEO-GRAFİK) TOSKANA - İtalya'da içinde 4 Türk yolcunun da bulunduğu helikopterin kaybolması
(VİDEO-GRAFİK) TOSKANA - İtalya'da içinde 4 Türk yolcunun da bulunduğu helikopterin kaybolması
(VİDEO-GRAFİK) TOSKANA - İtalya'da içinde 4 Türk yolcunun da bulunduğu helikopterin kaybolması
(VİDEO-GRAFİK) TOSKANA - İtalya'da içinde 4 Türk yolcunun da bulunduğu helikopterin kaybolması

YORUMLAR
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İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopter radardan kayboldu! İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopter radardan kayboldu! İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel (VİDEO-GRAFİK) TOSKANA - İtalya'da içinde 4 Türk yolcunun da bulunduğu helikopterin kaybolması - Son Dakika

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SON DAKİKA: (VİDEO-GRAFİK) TOSKANA - İtalya'da içinde 4 Türk yolcunun da bulunduğu helikopterin kaybolması - Son Dakika
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