İtalya'da kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ün kimliği ortaya çıktı!

İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopter radardan kayboldu. Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilerek, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra helikopter ile iletişimin kesildiği bildirildi.

RÜZGAR, YAĞMUR VE DOLU FIRTINASI...

Modena Valiliği olayla ilgili saat 16.00 sıralarında kaybolma alarmı verirken, helikopterin kaybolduğu alan olarak tespit edilen Alpe, Pievepelago, Piandelagotti'deki San Pellegrino arasındaki sırtta, rüzgâr, yağmur ve dolu fırtınasının düştüğü açıklandı.

4 TÜRK'ÜN FUAR İÇİN İTALYA'DA BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Helikopter için Modena ve Lucca şehirleri arasındaki sınırda Apenin sıradağlarında arama çalışması başlatılırken, Eczacıbası Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada helikopter içinde bulunan kişilerin 4'ünün Türk olduğunu doğrulayarak 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu açıkladı.

ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Eczacıbaşı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Networktarafından düzenlenen kâğıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız."

BİR AÇIKLAMA DA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İtalya'da 4 Türk'ün bulunduğu kaybolan helikoptere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bilgiç açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"İtalya'nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir. İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir. Temennimiz, tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasıdır. Kamuoyumuz gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir."

KAYIP HELİKOPTERDEKİ 4 TÜRK'ÜN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan İtalya'da radardan kaybolan helikopterdeki 4 Türk'ün kimlik bilgileri de belli oldu. Televizyonların geçtiği son dakika bilgisine göre helikopterdeki Türk'lerin Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil olduğu ifade edildi.