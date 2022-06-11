İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarına ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarına ulaşıldı

11.06.2022 14:28
İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarına ulaşıldı

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı.

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı.

Modena Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir HH139 helikopterin Toskana ve Emilia Romagna arasındaki Apenin Dağları'ndaki Battisti kamp alanı ile Segheria bölgesi arasındaki kısımda bir helikopter enkazı tespit ettiği bildirildi.

Açıklamada, helikopterin içindekilerin durumuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgeye hemen karadan arama kurtarma çalışmaları yürüten ekiplerin sevk edildiği ve çalışmaların kalıntıların bulunduğu yere yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterin kalıntılarını Apenin Dağları'nın Cusna mevkisinde doğa yürüyüşü yapan bir kişinin güvenlik güçlerine bildirdiği kaydedildi.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak üzere arama kurtarma çalışmaları yapıyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Çekya'nın başkenti Prag'daki basın toplantısı sırasında "(İtalya'da kaybolan helikopter) Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik." açıklamasında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı İtalya'da özel helikopter kayboldu İtalya'da özel helikopter kayboldu
Kaynak: AA

Toskana, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarına ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 14:35:26. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarına ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement