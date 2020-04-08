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İtalya'da kendine Covid-19 teşhisi koyan Türk doktor: Türkiye'de hastalığın kazandığı ivme korkutucu
6 saat önce
İtalya'da kendine Covid-19 tehşisi koyan Türk doktor: 30 saat mesai ardından önce yorgunluk sandımView on euronews.
İtalya'da kendine Covid-19 tehşisi koyan Türk doktor: 30 saat mesai ardından önce yorgunluk sandımView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:00
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