İtalya'da kent merkezlerinde "Yeşil Geçiş" karşıtı protesto yürüyüşleri yasaklandı - Son Dakika

İtalya İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan "Yeşil Geçiş" sertifikası karşıtı protesto yürüyüşlerinin kent merkezlerinde yapılmasını yasakladı.

Ülkede, hükümetin 6 Ağustos'ta yürürlüğe koyduğu, 15 Ekim'den itibaren tüm kamu ve özel sektör çalışanları için zorunlu hale getirilen, aşı veya son 48 saatte test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgeleyen "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik tartışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, gündeme geldiği ilk günden bu yana hemen hemen her şehirde pek çok kez protesto edilen sertifikaya yönelik eylemlerde kısıtlayıcı düzenlemeye gitti.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Carlo Sibilia, yaptığı açıklamada, "Yeşil Geçiş" sertifikası karşıtı bazı gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğünü, bazılarının ise vaka sayılarını artırdığını belirterek, yarından itibaren şehir merkezlerinde protesto yürüyüşü yapılmasını yasakladıklarını bildirdi.

Bu protesto yürüyüşlerinin, hafta sonları kentin ticari ve ekonomik hayatına da zarar verdiğine dikkati çeken Sibilia, "Haftalardır 'Yeşil Geçiş'e hayır' adıyla düzenlen bu protestolar, her cumartesi pek çok şehir merkezini felç ediyor. Vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Sibilia, bu nedenle sadece oturma eylemlerine ve şehir merkezi dışında protesto yapılmasına izin verileceğini kaydetti.

Bu arada, Ticaret Odası Başkanı Carlo Sangalli, bu protestoların, mağazaların gelirlerinde yüzde 30'luk kayba yol açtığına işaret ederek, bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

ANSA haber ajansına konuşan Trieste kentindeki "Yeşil Geçiş" karşıtı protestolara katılanların lideri Stefano Puzzer ise insanların özgürlüklerine yönelik tüm kısıtlamaların yanlış olduğunu savundu. Bu uygulamanın kanuni olup olmadıklarına bakacaklarını dile getiren Puzzer, kanuna aykırılık tespit ederlerse yasal yoldan itiraz edecekleri sinyalini de verdi.

İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikası, yürürlüğe girdiği tarihten bu yana başkent Roma başta olmak üzere Milano, Trieste gibi kentlerde sıkça protesto edildi.

Roma'da 9 Ekim'deki protestoda çıkan olaylarda, bina ve caddelerde maddi hasarlar oluşmuş, çok sayıda kişi hafif yaralanmış, 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Trieste'de ise son haftalarda liman işçilerinin yaptığı protestolar sonucu kentteki Kovid-19 vakalarında hızlı artış yaşandığı kaydedilmişti.