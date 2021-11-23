İtalya'da Kercher cinayetinde hüküm giyen tek kişi cezasını tamamlayarak serbest bırakıldı - Son Dakika

İtalya'da 2007 yılında Perugia kentinde İngiliz öğrenci Meredith Kercher'in öldürülmesi hadisesinde hüküm giyen tek kişi olan Fildişi Sahilli Rudy Guede, hızlı yargılama sonucu aldığı 16 yıllık hapis cezasını, bazı indirimler sonunda bugün tamamlayarak serbest kaldı.

Ülkede 2007 yılında işlenen ve uluslararası basının da geniş ilgi gösterdiği "Kercher Cinayeti"nde önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, cinayete ilişkin davada, 21 yaşındaki Kercher'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 kişiden biri ve tek hüküm giyen isim olan Guede, Viterbo Gözetim Mahkemesi'nin 4 Ocak 2022 yerine bugün için verdiği erken tahliye kararı neticesinde cezasını tamamlayarak serbest bırakıldı.

Guede'nin avukatları, müvekkillerinin artık "unutulmak istediğini" belirtti.

Rudy Guede, son bir yıldır cezasının kalan bölümünü çekmek üzere sosyal hizmete gönderilmişti.

Diğer yandan, erken tahliye kararıyla cezasını tamamlayan Guede'nin serbest kalmasını ANSA'ya değerlendiren Kercher ailesinin avukatı Francesco Maresca, olayın trajikliği göz önüne alındığında, Guede'nin hapiste geçirdiği sürenin çok az olduğunu belirtti.

Olayın ardından ilk yıllarda Guede ile beraber yargılanan ve daha sonra o dönemki kız arkadaşı Amanda Knox ile beraat eden Raffaele Sollecito ise yaptığı açıklamada, Guede'yi suçlamaya devam etti ve "Amanda ve ben, onun yalanları nedeniyle yapmadığımız bir şeyden ötürü ceza alma riskiyle karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

Meredith Kercher Cinayeti

Erasmus değişim programıyla İtalya'nın Perugia kentine gelen İngiliz Meredith Kercher, 2 Kasım 2007'de kaldığı evde boğazı kesilmiş ve 43 yerinden bıçaklanmış halde bulunmuştu. Kamuoyunda "Meredith Olayı" ve "Kercher Cinayeti" olarak bilinen olayda, İngiliz kızın vahşice öldürülmesinin ardından 4 şüpheli öne çıkmıştı. Bu dört şüpheliden; Kercher'in ev arkadaşı Amanda Knox ve onun o dönemki İtalyan erkek arkadaşı Raffaele Sollecito'ya, maktulü toplu sekse zorlamak ve ölümüne sebep olmak suçlamaları yöneltilmişti.

Dava boyunca tutuklu yargılanan Knox, 2009'da 26 yıl, Sollecito ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak her ikisi de 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Ekim 2011'de temyiz mahkemesinin kararı bozmasıyla tahliye edilmişti. Maktulün ailesinin bu karara itirazı sonucu dava Yargıtay'a gitmişti. Mart 2015'te görülen temyiz davasında Sollecito ve Knox için kesin beraat kararı verilmişti.

Olay gecesi evde olduğu ve Kercher'e tecavüz ettiği otopside anlaşılan Rudy Guede ise olaydan sonra kaçtığı Almanya'da yakalanıp, İtalya'ya iade edilmişti. Irza geçme ve cinayet suçlamaları karşısında, hızlı yargılanma yolunu seçen Guede, cinayet suçlamasını reddetse de önce 29 yıl hapis cezası almış ardından bu cezası 2009'da 16 yıla indirilmişti. Guede, Kercher cinayetinde şu ana kadar hapis yatan tek isim oldu.

Olayda adı geçen şüphelilerden ve Amanda Knox tarafından suçlanan Sollecito'nun çalıştığı barın sahibi Patrick Lumumba ise Knox'un iftira attığının anlaşılmasından kısa süre sonra salıverilmişti.