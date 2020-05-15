- İtalya'da kimyasal tesiste patlama: 2 yaralı - Son Dakika

- İtalya'da kimyasal tesiste patlama: 2 yaralı

- İtalya'da kimyasal tesiste patlama: 2 yaralı İtalya'nın Venedik kenti yakınlarındaki kimyasal bir tesiste meydana gelen patlama sonucu 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

- İtalya'da kimyasal tesiste patlama: 2 yaralı VENEDİK - İtalya'nın Venedik kenti yakınlarındaki kimyasal bir tesiste meydana gelen patlama sonucu 2 kişinin yaralandığı açıklandı. İtalya'nın Venedik kenti yakınlarındaki Marghera'da bulunan kimyasal bir tesiste patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülebildi. Yaralılar ambulansın ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Alevlerin hızla yayıldığı yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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