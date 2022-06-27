İtalya'da kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda merkez solun adayları kazandı - Son Dakika
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İtalya'da kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda merkez solun adayları kazandı

27.06.2022 09:34
İtalya'da kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda merkez solun adayları kazandı

İtalya'da dün yapılan kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda, başlıca kentlerde merkez solun adayları kazandı.

İtalya'da dün yapılan kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda, başlıca kentlerde merkez solun adayları kazandı.

Ülkede ilk turu 14 Haziran'da yapılan kısmi yerel seçimlerde, hiçbir adayın yüzde 50'nin üstünde oy alamaması sebebiyle dün bazı kentlerde ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapıldı.

2 milyon civarında seçmeni ilgilendiren kısmi seçimlerin ikinci turuna dair ilk sonuçlar gece yarısından sonra geldi.

Kayıtlı seçmenin yüzde 42'sinin oy kullandığı seçimlere katılım düşük oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, merkez sol ittifak, bu seçimlerde sonucu merakla beklenen 13 kentten; Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Catanzaro, Monza, Cuneo olmak üzere 7'sinde zaferini ilan etti.

Lucca, Frosinone, Barletta ve Gorizia kentlerinde merkez sağ ittifakın adayları seçilirken, Como ve Viterbo'da da bağımsız adaylar kazandı.

Seçimin ilk turunda Cenova, Palermo ve L'Aquila gibi kentleri kazanmayı başaran merkez sağ ittifak, adaylar üzerindeki anlaşmazlıklardan kaynaklanan fikir ayrılıkları sebebiyle aynı performansı ikinci turda gösteremedi.

Eski futbolcu Tommasi, Verona'da 15 yıllık merkez sağ yönetimine son verdi

Bu seçimlerin en dikkat çekici sonucu ise kuzeydeki Verona kentinden geldi.

Eski İtalyan milli futbolcu Damiano Tommasi, Verona'da merkez sol ittifakın ortak adayı olarak girdiği seçimden zaferle çıktı.

İlk tur seçimlerde en çok oy alan iki isimden biri olan Tommasi, kentin halihazırdaki başkanı ve merkez sağın adayı Federico Sboarina karşısında oyların yüzde 53'ünü alarak seçimi ikinci turda kazandı. Böylece Tommasi, 15 yıldır merkez sağın elindeki Verona'da merkez solun kazanmasını sağladı.

Futbola Hellas Verona altyapısında başlayan Tommasi, 1996-2006 döneminde formasını giydiği Roma'daki performansıyla tanındı. Roma'da 10 sene boyunca takımın orta sahadaki vazgeçilmez isimlerinden olan Tommasi, başkent takımının 2001 sezonunda elde ettiği Serie A Ligi şampiyonluğunda ve İtalya Süper Kupası zaferinde büyük rol oynamıştı.

25 kez İtalya Milli Takım formasını da giyen Tommasi, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra İtalyan Futbolcular Birliği'nin başına geçerek, futbolcuların özlük hakları için çalışmıştı. 48 yaşındaki Tommasi, bu seçimlerle yerel düzeyde siyasete atılmıştı.

Siyasi partilerden tepkiler

Kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda önemli kentleri kazanan merkez solun çatı partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Enrico Letta, "olağanüstü" olarak nitelediği sonuçlardan memnun olduğunu ifade etti. Letta, bu sonuçlar doğrultusunda gelecek yıl yapılacak genel seçimlere hazırlanmaları gerektiğini kaydetti.

Seçimlerin ilk turunda da oylarını büyük ölçüde merkez sağ ittifakta birlikte yer aldığı partilere kaptırarak oy kaybı yaşayan sağcı Lig Partisinden yapılan ilk değerlendirmede, merkez sağ ittifak içindeki bölünmelerin ittifakı cezalandırdığı görüşü savunuldu.

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Kaynak: AA

Piacenza, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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