- İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva partisinin lideri Renzi hükümetten çekildi - Son Dakika

- İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva partisinin lideri Renzi hükümetten çekildi

14.01.2021 03:42
- İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva partisinin lideri Renzi hükümetten çekildi, System.String[]

- İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva partisinin lideri Renzi hükümetten çekildi İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından İtalia Viva partisinin lideri Matteo Renzi, hükümetten çekildiklerini açıkladı.

- İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva partisinin lideri Renzi hükümetten çekildi

ROMA - İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından İtalia Viva partisinin lideri Matteo Renzi, hükümetten çekildiklerini açıkladı.

İtalya yönetimindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından olan İtalia Viva partisinin lideri Matteo Renzi İtalya Senatosu'nda düzenlenen basın toplantısında, Tarım Bakanı Teresa Bellanova ile Aile Bakanı Elena Bonetti'nin istifa edeceğini ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ivan Scalfarotto da görevinden ayrılacağını belirterek, koalisyon hükümetinden çekildiklerini duyurdu.

Ülkede hükümet krizi çıkararak pandemi sürecinde sorumsuzca davrandığı eleştirilerini cevaplayan Renzi, "Kurumlarda karşılaşılan bir siyasi kriz var zaten. Bu kriz uzun zamandan beri var ve bizim tarafımızdan çıkarılmadı. Dramatik bir pandemi ile karşı karşıyayız ancak bu, hükümeti ayakta tutan tek şey olmamalı" ifadelerini kullandı. Renzi, "Gerçeği konuşmak için cesaret gerekiyor. Demokrasi reality show değildir" dedi.

Bütçe değişikliğine onay vereceklerini ve hükümetin yanında olacaklarını ifade eden Renzi, Cumhurbaşkanı Sergio Matterella'ya güvendiğini vurguladı. Hükümet ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Andrea Orlando Renzi'nin çekilme kararını, "Bunu bedelini hepimiz ödeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Gün içinde Cumhurbaşkanı Mattarella'yı ziyaret eden Başbakan Giuseppe Conte, görüşme sonrası basın mensuplarına "Kriz mi? Umarım çıkmaz" yorumunda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Mattarella ise, Başbakan'dan kısa sürede belirsizliklerin çözülmesini istediğini ifade etmişti.

İtalya'nın eski Başbakanı Renzi, bir süredir AB korona virüs (Covid-19) pandemisi destek fonlarının kullanımı hakkında Başbakan Conte'ye yoğun eleştirilerde bulunuyordu. Renzi, AB fonlarının özellikle sağlık sistemine olmak üzere, kültür gibi krizden en çok etkilenen sektörlere aktarılması gerektiğini savunuyor ve bir süredir Başbakan Conte'ye sert çıkışlarda bulunuyordu.

Parlamentonun üst kanadı Senato'da 18 sandalyesi olan Italia Viva'nın, Conte başbakanlığındaki 5 Yıldız Hareketi (MS5), Demokrat Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) koalisyonundaki varlığı ile çoğunluk açısından kilit öneme sahipti.

Bekir Pakdemirli, Koalisyon, Başbakan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Italia Viva partisinin lideri Renzi hükümetten çekildi - Son Dakika


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