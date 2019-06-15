Son Dakika Haberleri: İtalya'da konuşulan 'yeni bir para birimi' borç sorununa çözüm olabilir mi?
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İtalya'da konuşulan 'yeni bir para birimi' borç sorununa çözüm olabilir mi?

17 dakika önce

İtalya hükümeti artan kamu borcuyla başa çıkabilmek için Euro'ya ülke içerisinde alternatif olabilecek yeni bir para birimi kabul etmenin eşiğinde. Mini-BOT olarak adlandırılan ve sanal alemde kullanılamayacak olan para biriminin sadece kağıt ve demir para olarak tedavülde kalması düşünülüyor.

İtalya'da konuşulan 'yeni bir para birimi' borç sorununa çözüm olabilir mi?, System.String[]
İtalya hükümeti artan kamu borcuyla başa çıkabilmek için euroya ülke içerisinde alternatif olabilecek yeni bir para birimi çıkarmayı tartışıyor.

Mini-BOT olarak adlandırılan ve sanal alemde kullanılamayacak olan para biriminin sadece kağıt ve demir para olarak tedavülde kalması düşünülüyor. Kamu borç yükü nedeniyle eleştirilen İtalya'da yeni bir para biriminin kabul edilmesi ne kadar mümkün?
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:53 
İtalya, Dünya
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