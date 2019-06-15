İtalya'da konuşulan 'yeni bir para birimi' borç sorununa çözüm olabilir mi?
17 dakika önce
İtalya hükümeti artan kamu borcuyla başa çıkabilmek için Euro'ya ülke içerisinde alternatif olabilecek yeni bir para birimi kabul etmenin eşiğinde. Mini-BOT olarak adlandırılan ve sanal alemde kullanılamayacak olan para biriminin sadece kağıt ve demir para olarak tedavülde kalması düşünülüyor.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:53
hükümeti artan kamu borcuyla başa çıkabilmek için euroya ülke içerisinde alternatif olabilecek yeni bir para birimi çıkarmayı tartışıyor.
Mini-BOT olarak adlandırılan ve sanal alemde kullanılamayacak olan para biriminin sadece kağıt ve demir para olarak tedavülde kalması düşünülüyor. Kamu borç yükü nedeniyle eleştirilen İtalya'da yeni bir para biriminin kabul edilmesi ne kadar mümkün?
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