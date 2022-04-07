İtalya'da köprü faciasına ilişkin 59 kişi yargılanacak - Son Dakika
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İtalya'da köprü faciasına ilişkin 59 kişi yargılanacak

07.04.2022 22:20
İtalya'da köprü faciasına ilişkin 59 kişi yargılanacak

İtalya'nın Cenova kentinde 2018'de çöken ve 43 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciasında soruşturulan 59 kişinin yargılanacağı bildirildi.

İtalya'nın Cenova kentinde 2018'de çöken ve 43 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciasında soruşturulan 59 kişinin yargılanacağı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Cenova'da çöken Morandi köprüsüyle ilgili soruşturmaya bakan ön duruşma hakimi Paola Faggioni, 5 aylık ön duruşma sürecini tamamladı ve sorgulanan 59 kişinin de yargılanması için dosyayı mahkemeye gönderdi.

Bu kişiler arasında köprünün bakım ve işletmesinden sorumlu Autostrade per l'Italia (ASPI) şirketinin eski genel müdürü Giovanni Castellucci'nin de olduğu belirtildi.

Yargılama sırasında şüphelilere çok sayıda kişinin ölümüne yol açma, kara yolunda adam öldürme, taksirli afet, resmi işlemlerde ihmal, ulaşım güvenliğine kasıt, sahtecilik gibi farklı suçlamalar yöneltileceği ifade edildi.

İlk duruşmanın 7 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.

Bu arada, ön duruşma hakiminin, ASPI ve bakım faaliyetlerinden sorumlu alt şirketi SPEA'nın tam yargılamadan kaçınma talebini kabul ettiği ve 2 firmanın bunun için yaklaşık 30 milyon avro ödemesine karar verdiği kaydedildi.

Olay

Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan ana arterlerden A10 Otoyolu'nun Cenova kent merkezinden geçen kısmında yer alan Morandi Köprüsü 14 Ağustos 2018'de çökmüştü.

Köprünün bir kısmının üzerinden geçen araçlarla binaların üstüne yıkılması sonucu 43 kişi yaşamını yitirmişti.

Faciaya ilişkin ilk uzman raporunda, asma köprünün taşıyıcı çelik halatları, kesitleri ve bağlantı noktalarında yüksek oranda aşınma olduğu ve önemli bakımlarının eksik kaldığı tespitleri yapılmıştı.

Köprünün ayakta kalan kısımları 2019'da patlatılarak yıkılmış, yerine yeni yapılan Aziz George Köprüsü 2020'de hizmete açılmıştı.

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İtalyan, Cenova, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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