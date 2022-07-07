İtalya'da köprü faciasına ilişkin 59 kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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İtalya'da köprü faciasına ilişkin 59 kişinin yargılanmasına başlandı

07.07.2022 16:04
İtalya'da köprü faciasına ilişkin 59 kişinin yargılanmasına başlandı

İtalya'nın Cenova kentinde 2018'de çöken ve 43 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciasında soruşturulan 59 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

İtalya'nın Cenova kentinde 2018'de çöken ve 43 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciasında soruşturulan 59 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, aralarında köprünün işletmesinden sorumlu Autostrade şirketinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 59 kişinin yargılanmasına, bugün Cenova mahkemesinde başlandı.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada davacı tarafın taleplerini alırken 19 Temmuz 2023'e kadar olan duruşma tarihlerini de planladı.

Dava boyunca şüpheliler, birden fazla kişinin ölümüne yol açma, kusurlu cinayet, karayolunda ölüme sebebiyet, ihmal, ulaşım güvenliğinin sağlanmaması gibi suçlardan yargılanacak.

Morandi Köprüsü Kurbanlarının Yakınları Derneği Başkanı Egle Possetti, ilk duruşma sebebiyle gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 4 yıllık bekleyişin ardından yargılama başlıyor ki beklentimiz çok bu yargılamadan. Bu sürecin adaleti getirmesi, yakınlarımızın ölümüne yol açan nedenleri ve sorumlulukları netleştirmesi gibi beklentilerimiz var. Aksi halde kaybettiğimiz yakınlarımız huzur içinde yatamayacaklar." dedi.

Possetti, Morandi köprüsünün buzdağının görünen kısmı olduğunu ve ülkede hemen hemen tüm yapılarda problemler olduğunu ifade ederek bu yargılama sonucunda farklı bir İtalya'nın doğabileceğini söyledi.

Olay

Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan ana arterlerden A10 Otoyolu'nun Cenova kent merkezinden geçen kısmında yer alan Morandi Köprüsü, 14 Ağustos 2018'de çökmüştü.

Köprünün, üzerinden geçen araçlarla binaların üstüne yıkılması sonucu 43 kişi yaşamını yitirmişti.

Faciaya ilişkin ilk uzman raporunda, asma köprünün taşıyıcı çelik halatları, kesitleri ve bağlantı noktalarında yüksek oranda aşınma olduğu ve önemli bakımlarının eksik kaldığı tespitleri yapılmıştı.

Köprünün ayakta kalan kısımları 2019'da patlatılarak yıkılmış, yerine yapılan Aziz George Köprüsü, 2020'de hizmete açılmıştı.

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Kaynak: AA

Cenova, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da köprü faciasına ilişkin 59 kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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