İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı 22 bin 745'e çıktı - Son Dakika

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 575 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 22 bin 745'e yükseldi.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 150 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. İtalya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Covid-19'dan son 24 saatte 575 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 22 bin 745'e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 3 bin 493 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının da 172 bin 434'e yükseldiği açıklandı.



Ülkede iyileşenlerin sayısının 42 bin 727'ye ulaştığı belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 812 olarak açıklandı. İtalya, dünyada en çok korona virüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor. - ROMA