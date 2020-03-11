İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı 827'ye ulaştı - Son Dakika

İtalya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 827'ye, vaka sayısının 12 bin 462'ye yükseldiği açıklandı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle İtalya'da bilanço artıyor. Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 827'ye yükseldiği bildirildi. Ajans, 196 yeni ölümün kayıtlara geçtiğini, salgının ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısındaki en büyük artışın yaşandığını kaydetti. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da koronadan kaynaklı toplam vaka sayısının ise 10 bin 149'dan 12 bin 462'ye yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan İtalya'da korona virüsü nedeniyle acil durum önlemleri ulusal düzeye genişletilmişti.

(İHA)