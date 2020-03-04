İtalya'da korona salgını nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da korona salgını nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

İtalya'da korona salgını nedeniyle eğitime ara verildi

6 saat önce

İtalya hükümeti, korona virüsü salgını nedeniyle tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

İtalya'da korona salgını nedeniyle eğitime ara verildi, System.String[]

İtalya hükümeti, korona virüsü salgını nedeniyle tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.


İtalya'da korona virüsü salgını nedeniyle 79 kişinin ölmesinin ardından ülke genelinde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. İtalya hükümeti, salgın nedeniyle ülke genelinde Mart ayı ortasına kadar tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini açıkladı.


İtalya'da 2 bin 502 korona virüsü vakası kaydedilirken virüsten en çok etkilenen bölgelerin ise bin 520 vaka kaydedilen Lombardiya, 420 vakanın bulunduğu Emilia-Romagna ile 307 vakanın bulunduğu Veneto olduğu belirtildi. - ROMA

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya Kupası yarı finalinde Napoli-Inter maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Napoli - Inter maçına korona virüs engeli Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi İtalya'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:30:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da korona salgını nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]