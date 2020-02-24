İtalya'da Korona salgınında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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İtalya'da Korona salgınında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

6 saat önce

İtalya'da Korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.

İtalya'da Korona salgınında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, System.String[]

İtalya'da Korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsü İtalya'da yayılıyor. İtalya devlet televizyonu, ülkede Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Brescia'da virüs kaynaklı hayatını kaybeden 6. kişinin kanser hastası olduğu ifade edildi. Bugün içinde İtalya'da 3. ölüm kayıtlara geçmiş oldu. Ülke genelinde ise 229 vaka görüldüğü öğrenildi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:25 Kaynak: İHA
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