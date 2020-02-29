İtalya'da korona vakası artıyor - Son Dakika
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İtalya'da korona vakası artıyor

6 saat önce

Çin'den yayılan ve dünya genelinde ciddi ölümlere neden olan korona virüsü, İtalya'da da görülmeye devam ediyor.

İtalya'da korona vakası artıyor, System.String[]

Çin'den yayılan ve dünya genelinde ciddi ölümlere neden olan korona virüsü, İtalya'da da görülmeye devam ediyor. İtalyan yetkililer, 800'den fazla kişiye yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.


Çin'den yayılan ve dünya genelinde ciddi ölümlere neden olan korona virüsü salgını Avrupa'yı tehdit ediyor. Avrupa'da korona virüsünün en fazla görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalyan yetkililer, 800'den fazla kişiye yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Şu ana kadar 21 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 46 kişi de tedavi edildi.


İtalya'daki ilk korona vakası 21 Şubat'ta tespit edilmişti. Hükümeti ilk vakanın görüldüğü Codogno ve çevre kasabaları karantina altına almıştı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarello, vatandaşlarını yalan haberlere itibar etmemeleri uyarısında bulundu.


İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, son günlerde yapılan yalan haberlerin turizme ve işletmelere maddi zarar verdiğini ifade etti. - ROMA

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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