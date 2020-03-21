İtalya'da korona virüs nedeniyle 793 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 4 bin 825'e... - Son Dakika

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İtalya'da korona virüs nedeniyle 793 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 4 bin 825'e...
6 saat önce
İtalya'da korona virüs nedeniyle 793 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 4 bin 825'e ulaştı.
İtalya'da korona virüs nedeniyle 793 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 4 bin 825'e ulaştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
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