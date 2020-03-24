Son Dakika › Güncel › İtalya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 6 bin 820'ye ulaştı - Son Dakika
İtalya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 6 bin 820'ye ulaştı
26 dakika önce
İtalya'da korona virüs nedeniyle 743 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6 bin 820'ye yükseldi.
İtalya'da korona virüs nedeniyle 743 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6 bin 820'ye yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 743 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 6 bin 820'ye yükseldiği açıklandı. Ülke genelinde 5 bin 249 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 69 bin 176'ya ulaştığı bildirildi.
Öte yandan ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü ve vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:40 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü