İtalya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 7 bin 503'e ulaştı - Son Dakika

İtalya'da korona virüs nedeniyle 683 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7 bin 503'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 683 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 7 bin 503'e yükseldiği açıklandı. Ülke genelinde 5 bin 210 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 74 bin 386'ya ulaştığı bildirildi.

Öte yandan ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü ve vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.

(İHA)