İtalya'da korona virüse bağlı ölüm sayısı 25 bine yaklaştı - Son Dakika

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 454 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 24 bin 114'e yükseldi.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 150 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeni ile Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs nedeni ile son 24 saatte 454 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 25 bine yaklaşarak, 24 bin 114'e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 2 bin 256 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının da 181 bin 228'e yükseldiği açıklandı.



Ülkede iyileşenlerin sayısının 48 bin 877'ye ulaştığı belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 573 olarak açıklandı. İtalya, dünyada en çok korona virüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor. - ROMA