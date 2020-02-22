İtalya'da korona virüsten 2 kişi öldü - Son Dakika

İtalya'da korona virüsten 2 kişi öldü
7 saat önce
İtalya'da ölümcül korona virüsü nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
İtalya'da ölümcül korona virüsü nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren ölümcül korona virüsü etkisini arttırmaya devam ediyor. İtalya'da 1 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede korona virüsünden ölenlerin sayısı 2'ye vaka sayısı 25'e yükseldi.
(İHA)
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