İtalya'da korona virüsten 2 kişi öldü - Son Dakika
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İtalya'da korona virüsten 2 kişi öldü

7 saat önce

İtalya'da ölümcül korona virüsü nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüsten 2 kişi öldü, System.String[]

İtalya'da ölümcül korona virüsü nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren ölümcül korona virüsü etkisini arttırmaya devam ediyor. İtalya'da 1 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede korona virüsünden ölenlerin sayısı 2'ye vaka sayısı 25'e yükseldi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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