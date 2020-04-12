İtalya'da korona virüsten ölü sayısı 19 bin 899'a yükseldi - Son Dakika

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 431 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 19 bin 899'a yükseldi.



Korona virüs salgınında Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya'da korona virüs bilançosu artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 431 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 19 bin 899'a yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 156 bin 363'e ulaştı.



Öte yandan İtalya'da alınan karantina önlemleri 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. - ROMA